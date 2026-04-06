Remodelación del mirador en Sabinas busca embellecer el Paseo del Río

SABINAS, COAH.- La Asociación Paseo del Río, presidida por Isaac Castañeda Lozano, anunció el proceso de remodelación del mirador, con el objetivo de embellecer este lugar emblemático de la ciudad. El proyecto incluye la colocación de pintura, rehabilitación de bancas, cambio de luminarias y limpieza general del área.

"Estamos trabajando para darle una retocada a esta área que es muy visitada por personas de fuera, que vienen a tomarse fotografías y disfrutar del paisaje", explicó Castañeda Lozano. El mirador es un lugar muy recurrente y bonito, y es importante mantenerlo con embellecimiento constante para que los visitantes se lleven una buena impresión de Sabinas.

El presidente de la asociación destacó que el proyecto es parte del mantenimiento regular del Paseo del Río Sabinas, y que se busca generar conciencia en la ciudadanía sobre el cuidado y preservación de los lugares públicos. "Es importante que cuidemos y preservemos este tipo de lugares, ahora que le vamos a dar una renovada, para que así se mantenga por un largo tiempo", agregó.

La remodelación del mirador es uno de los proyectos que la asociación Paseo del Río tiene programados para este mes de abril, y se espera que las actividades comiencen después de la Semana Santa. La asociación invita a la ciudadanía a cuidar y preservar el lugar, y a disfrutar del embellecimiento que se está realizando.

"Queremos que los visitantes se lleven una buena impresión de Sabinas, y que se sientan orgullosos de nuestra ciudad", concluyó Castañeda Lozano. La asociación Paseo del Río seguirá trabajando para mantener el Paseo del Río Sabinas como un lugar emblemático y atractivo para la comunidad y los visitantes.