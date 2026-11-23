NUEVA ROSITA, Coah.- En las instalaciones de la Escuela Secundaria "Juvenal Boone Flores" continúa avanzando la remodelación y rehabilitación del plantel, informó el director Andrés Alejandro Alvarado López.

Señaló que han sido muy afortunados en este ciclo escolar y el anterior por el apoyo brindado por el gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, ya que actualmente se está construyendo un aula adicional que se requería y un módulo de sanitarios, además de que hace unos meses les entregaron la obra de impermeabilización.

Dijo que de la obra actual aún no se tiene el monto oficial, ya que pueden salir algunos otros detalles que requieran mayor inversión y hasta que no se coloque el aviso oficial no tendrán conocimiento exacto.

Informó que la fecha estimada para concluir la obra es el mes de noviembre o diciembre; lo importante es que quede concluida de la mejor manera y con la mejor calidad, como lo hace el ICIFED, ya que será de mucho beneficio para la institución.

Detalló que con esta obra se beneficiará a alrededor de 585 estudiantes, el módulo de sanitarios será el segundo en la institución y el aula está proyectada para 40 alumnos.