MÚZQUIZ, Coah.- Una remodelación integral se lleva a cabo en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde se proyecta la construcción de un Centro de Control y Comando (C2), equipado con cámaras de circuito cerrado para fortalecer las labores de vigilancia y seguridad.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez informó que el proyecto contempla habilitar un centro de monitoreo con vigilancia las 24 horas del día, los siete días de la semana, como parte de las acciones encaminadas a modernizar la corporación policiaca.

Destacó que esta transformación permitirá dotar a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de mayores herramientas tecnológicas y operativas para reforzar la prevención y atención de situaciones que puedan poner en riesgo a la ciudadanía.

Entre las acciones previstas se encuentra la instalación de cámaras de vigilancia en diversos puntos de la cabecera municipal, además del aprovechamiento de las cámaras de solapa con las que cuentan los elementos policiacos para fortalecer el trabajo de campo.

La edil señaló que también se ha dotado a los efectivos de uniformes, calzado y demás equipamiento necesario para desempeñar sus funciones, buscando mejorar las condiciones en las que realizan sus labores cotidianas.

Con estas acciones, el municipio busca fortalecer el Mando Coordinado en materia de seguridad pública, mediante la modernización de las instalaciones, la incorporación de tecnología de vigilancia y el respaldo a los elementos encargados de proteger a la población.