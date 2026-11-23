Múzquiz, Coah.- Ante el ingreso del frente frío número 8, se prevé un descenso en las temperaturas, así como probabilidades de lluvias y fuertes rachas de viento, informó el director de Protección Civil, ingeniero Víctor Guajardo Loo, con base en los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el sistema frontal y su masa de aire ártico mantendrán condiciones de ambiente frío, lluvias y la presencia del evento de Norte en distintas regiones del país.

Para la zona norte y noreste se pronostican chubascos en Coahuila y Nuevo León, además de rachas de viento y bajas temperaturas durante los próximos días, por lo que las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones.

Guajardo Loo recomendó prestar especial atención a los menores de edad y adultos mayores, considerados sectores vulnerables ante los cambios bruscos de temperatura, así como protegerse adecuadamente para evitar afectaciones a la salud.

Asimismo, indicó que Protección Civil mantendrá monitoreos constantes en barrios y colonias alejados de la mancha urbana, con el propósito de detectar necesidades y atender oportunamente cualquier situación que se presente.

Destacó que estas acciones también estarán enfocadas en brindar atención a familias vulnerables que requieran apoyo durante las condiciones climáticas adversas, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse informada y reportar cualquier emergencia.