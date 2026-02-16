Sin interés en la Diputación Local independiente en Coahuila

Para este proceso electoral no se tuvo el interés de ciudadanos en participar en la Diputación Local por la vía independiente en el 05 Distrito, al no presentarse ninguna solicitud luego de concluir el plazo.

El pasado sábado 14 de febrero se cerró el periodo para que los ciudadanos interesados en participar por la vía independiente presentaran su documentación ante el Comité Distrital; sin embargo, no se recibió ninguna solicitud, informó el Consejero Presidente Raúl Martínez Lucio.

Durante los últimos procesos electorales, la figura de candidato independiente mantuvo el interés de ciudadanos que deseaban participar en la contienda sin estar asociados a algún partido; sin embargo, el tema del gasto y los requisitos, como la recolección de firmas, han sido una limitante para los interesados.

El Consejero Presidente informó que para este proceso, el registro se debió realizar ante el comité distrital, por lo que descartó que los registros se hayan dado de manera directa en el Comité Estatal del IEC.

Señaló que, a diferencia del Distrito 05, en otros distritos sí se tuvo el registro de algunas personas interesadas, por lo que se revisa la documentación para avalar su participación en el proceso.

En cuanto a las actividades del IEC, Raúl Martínez señaló que a partir del 01 de marzo dará inicio el periodo de precampañas al interior de los partidos políticos, quienes deberán definir a sus candidatos de acuerdo al método que hayan establecido.

Además, recordó que los funcionarios públicos que busquen contender por primera vez tienen como fecha límite el próximo 28 de febrero para separarse del cargo, un día antes del arranque formal de las precampañas.