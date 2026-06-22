Esra Cavazos coordina brigadas de atención en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La diputada electa por el Distrito 05, Esra Cavazos, afirmó que mantendrá un trabajo permanente de coordinación con el Ayuntamiento de Monclova para fortalecer y dar continuidad a los programas sociales dirigidos a distintos sectores de la población.

La próxima legisladora señaló que la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno permitirá mantener activas las brigadas de atención en las colonias y ampliar la cobertura de acciones enfocadas en el bienestar comunitario.

Como parte de estas actividades, destacó el arranque de una brigada de atención en la colonia 21 de Marzo, donde participaron distintas áreas del programa Mejora para brindar servicios directos a la ciudadanía.

"Hoy se arranca esta brigada, que es muy importante aquí en la 21 de Marzo; está todo el equipo de Mejora. Yo estuve como coordinadora municipal y hay ese enlace y esa buena comunicación para seguir acercando todos los programas y todas las acciones a favor de cada uno de los sectores", expresó.

Cavazos indicó que este vínculo institucional permitirá dar seguimiento a proyectos que permanecen en proceso durante la etapa de transición, con el objetivo de evitar interrupciones en la atención de las necesidades sociales.

Asimismo, adelantó que en los próximos días realizará nuevas gestiones ante dependencias estatales para impulsar temas pendientes y fortalecer la atención a la ciudadanía.

La diputada electa reiteró que su agenda legislativa estará acompañada de trabajo territorial y cercanía con los habitantes de las colonias, manteniendo la coordinación institucional como una herramienta para impulsar programas y acciones sociales en la región Centro.