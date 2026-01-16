Luis Ángel Sanmiguel reporta 30 quejas en instituciones educativas por discriminación

Durante el 2025, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibió 30 quejas en contra de instituciones educativas, principalmente por malos tratos y actos de discriminación, las cuales ya se encuentran en proceso de atención o han sido canalizadas ante las instancias correspondientes para su resolución.

¿Qué declaró Luis Ángel Sanmiguel sobre las quejas?

El Cuarto Visitador, Luis Ángel Sanmiguel, dijo que si bien, la Secretaría de Educación no es la instancia que reúne el mayor número de quejas ante la dependencia, representa un 10 % del total de las quejas recibidas. Señaló que actualmente existen algunas quejas en trámite, mismas que se mantienen bajo investigación para determinar si hubo alguna vulneración a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En el caso de las denuncias ante la Comisión de los Derechos Humanos, mencionó que la mayoría de los señalamientos son presentados por padres de familia, quienes consideran que el servicio educativo brindado no ha sido el adecuado, aunque también han recibido inconformidades por parte de docentes. Entre los casos se encuentran situaciones relacionadas con menores que presentan alguna condición dentro del espectro autista, donde los padres manifestaron su inconformidad por la forma en que fueron atendidos sus hijos ante ciertos incidentes.

Las quejas no se limitan únicamente a escuelas públicas, ya que también se han presentado denuncias en contra de instituciones privadas. "Si bien es cierto que son particulares, la educación es un derecho de los niños, y el Estado tiene la obligación de garantizarlo, por lo que los colegios también se encuentran sujetos a supervisión y pueden ser objeto de quejas".

Señaló que los asuntos relacionados con educación son considerados prioritarios por la Comisión de los Derechos Humanos, al tratarse de menores de edad, por lo que cuando se detecta una posible vulneración al derecho a la educación, la actuación del organismo es inmediata. Señaló que gracias a la vinculación institucional que tiene con la Secretaría de Educación, se ha podido agilizar los procedimientos y ofrecer soluciones oportunas a las familias que enfrentan problemáticas relacionadas con la educación de sus hijos.