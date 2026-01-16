Jorge Mtanous Falco asegura que la región Centro tendrá un buen año

A diferencia de lo que se percibe en otras regiones del estado como en la Sureste, en la que existe una contracción de las empresas y se presentan despidos, se prevé un buen año para la región Centro, al destacar que existen señales claras de inversión, que genera confianza para este 2026.

Jorge Mtanous Falco reconoció que el 2025 fue un año complicado para el sector y dejó resultados moderados para las empresas, sin embargo confía en que el panorama será más favorable en corto plazo. "Tuvimos buenos resultados, aunque no los mejores en la región en el tema empresarial, esperemos que este año nos vaya mucho mejor".

Señaló que uno de los factores que fortalecen la expectativa positiva para este año es la coordinación entre autoridades y empresarios, así como la continuidad de proyectos de inversión. "Hay señales, hay voluntad del municipio, del gobierno del estado, nuestro alcalde, nuestro gobernador, empresarios que siguen invirtiendo en la región; son señales de que vamos bien".

Mencionó que entre los retos principales para este 2026, está la necesidad de superar el desempeño económico del año pasado y mantener vigente el tema de Altos Hornos de México.

Indicó que la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de naves industriales es clave para el crecimiento regional, lo cual ya se realiza con la participación de inversionistas locales. "Hay dos empresas, una operando, otra en instalación y una tercera por instalarse, estamos hablando que estas inversiones podrían generar entre 3 mil y 5 mil empleos, cifra que se podría incrementar si se reactiva AHMSA, en donde podrían ser otros 5 mil empleos y lo vemos para este mismo año", indicó.