Carlos Villarreal Pérez invita a disfrutar del Monclo Fest en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez invitó a las familias monclovenses a participar en el Monclo Fest, que este domingo tendrá como principal atractivo la transmisión en pantalla gigante del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente al Mundial 2026.

El evento se llevará a cabo a las 17:00 horas en la Plaza Magisterio, donde la afición podrá disfrutar del encuentro en un ambiente familiar y apoyar al representativo nacional en uno de los partidos más esperados del torneo.

El presidente Municipal destacó que, mediante esta iniciativa, el Gobierno de Monclova busca convertir el fútbol en un espacio de convivencia y unión para las familias, aprovechando el entusiasmo que genera la participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

"¡Nos vemos este domingo para apoyar a nuestra Selección! Ven con tu familia y vivamos una gran tarde de fútbol apoyando a México", expresó Carlos Villarreal Pérez al invitar a la ciudadanía a vestir los colores del equipo nacional y sumarse al Monclo Fest.

Con este evento, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar actividades recreativas que fortalezcan la convivencia social y permitan a las familias vivir de manera conjunta la emoción del Mundial 2026.