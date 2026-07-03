Lustradores de Calzado se reincorporan a la CTM en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- El gremio de Lustradores de Calzado de este Pueblo Mágico se reincorporó a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), luego de varios años de operar de manera independiente, informó su dirigente, Carlos Landeros.

El líder sindical explicó que la decisión fue tomada el pasado 24 de junio durante la última asamblea mensual, en la que la mayoría de los agremiados votó a favor de regresar a la Confederación al considerar necesario contar con asesoría y respaldo sindical. Landeros recordó que en su momento los lustradores decidieron separarse de la CTM para trabajar de forma independiente; sin embargo, tras analizar su situación, concluyeron que era conveniente volver a integrarse a la organización.

Indicó que actualmente el sindicato está integrado por 10 lustradores de calzado. Asimismo, informó que se realizó un cambio en la directiva, luego de que el tesorero causó baja y su cargo fue ocupado por otro integrante del gremio. El dirigente señaló que la reincorporación permitirá fortalecer la organización y brindar mayor respaldo a los trabajadores que forman parte del sindicato.

Finalmente, comentó que los lustradores ya se preparan para la próxima temporada vacacional de verano, con el objetivo de atender a los visitantes que lleguen a la región y ofrecerles el servicio de boleado de calzado.