Óscar Ríos invita a participar en Mega Reforestación en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez invitó a las familias de San Juan de Sabinas a participar en la Mega Reforestación "Verde Verde Coahuila", que se llevará a cabo este sábado 4 de julio a las 10:00 de la mañana en la explanada de la Presidencia Municipal de Nueva Rosita.

Durante la jornada se realizará la entrega gratuita de mil árboles a la ciudadanía como parte de una estrategia ambiental orientada a fortalecer la cultura del cuidado del medio ambiente y promover la reforestación en la región.

El edil destacó que esta actividad forma parte de la estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, enfocada en la protección del entorno y la siembra de especies adecuadas para cada zona del estado.

Se informó que se entregarán 400 árboles frutales, entre ellos manzano, chabacano, durazno, ciruelo rojo, ciruelo verde, pera de agua, pera mantequilla y limón, además de 600 árboles de sombra como trueno, fresno, sombrilla china, encino, palma abanico, palo blanco, mezquite, huizache y retama.

Asimismo, se detalló que el 50 por ciento de los ejemplares son de porte grande, con una altura aproximada de 1.80 metros, mientras que el resto corresponde a árboles de porte mediano de alrededor de 50 centímetros.

Óscar Ríos reiteró la invitación a la población para sumarse a esta iniciativa, que busca fomentar la participación ciudadana en la conservación de los ecosistemas mediante la plantación y el cuidado de árboles.

Finalmente, el Alcalde destacó el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas con la protección y conservación del medio ambiente como parte de las acciones de su administración.