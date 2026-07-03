Detención no frena pago en AHMSA

La detención de Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por su presunta relación con el caso Agronitrogenados, no debe afectar el proceso de la quiebra de AHMSA, ni el pago que corresponde a los trabajadores, aseguró el presidente del Grupo de Defensa Laboral.

Julián Torres, representante de los extrabajadores, señaló que aunque las investigaciones relacionadas con Alonso Ancira Elizondo y el caso Agronitrogenados mantienen vínculos con AHMSA, el procedimiento concursal establece con claridad el orden en que deberán cubrirse los adeudos. "No creo que afecte la venta de AHMSA, la empresa le debe a mucha gente y no alcanzará para pagarles a todos los acreedores, pero el procedimiento ya contempla el orden de pago para trabajadores, acreedores garantizados y el propio Gobierno".

Torres explicó que la reciente detención forma parte de un proceso judicial distinto, aunque relacionado con las operaciones de la siderúrgica, por lo que reconoció que todo lo que gira alrededor de AHMSA mantiene interés para los extrabajadores. "Todo lo relacionado con AHMSA tiene relación con nuestros pagos, todo está ligado con el fraude que hizo Alonso Ancira contra los trabajadores; una cosa tiene relación con la otra y, de una u otra manera, nos afecta".

No obstante, insistió en que la legislación protege los derechos laborales durante el proceso de quiebra. "La garantía que tenemos, de acuerdo con la Ley de Concursos Mercantiles, es que primero se les debe pagar a los trabajadores y después a los acreedores garantizados y al Gobierno", indicó.

Las declaraciones fueron emitidas luego que la Fiscalía General de la República informara la detención de Gilda Susana Lozoya, investigada por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del caso Agronitrogenados.

Finalmente, Torres señaló que la principal expectativa de los extrabajadores sigue siendo la publicación de la convocatoria para la venta de los activos de AHMSA, al considerar que ese será el paso que permitirá avanzar hacia la distribución de los recursos.