Inicia Laura Jiménez Gutiérrez obra de malla sombra en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ.- Con una inversión superior a los 130 mil pesos, la Administración municipal 2025-2027, encabezada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, inició la obra de suministro e instalación de una malla sombra en el techo estructural del jardín de niños "María Elisa Romo Galán", ubicado en esta Villa.

Durante el arranque de los trabajos, la alcaldesa estuvo acompañada por regidores, funcionarios del Ayuntamiento, docentes, padres de familia y estudiantes, a quienes reiteró que uno de los principales compromisos de su gobierno es fortalecer la educación mediante el apoyo permanente a las instituciones educativas.

Laura Jiménez Gutiérrez señaló que su administración continuará impulsando acciones para mejorar la infraestructura escolar y generar espacios más seguros y funcionales para la comunidad estudiantil.

El director del plantel, profesor Mauricio Antonio Toledo Cortez, agradeció el respaldo de la Administración municipal y destacó que este no es el primer beneficio que recibe la institución por parte del Gobierno encabezado por Laura Jiménez.

Explicó que la instalación de la malla sombra permitirá desarrollar con mayor seguridad y comodidad actividades al aire libre, entre ellas clases de educación física, eventos artísticos y ceremonias cívicas.

Con esta obra, un total de 91 alumnos del jardín de niños contarán con un espacio protegido para la realización de diversas actividades escolares al aire libre.