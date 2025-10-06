Operativo eficaz en la Feria de Monclova

La Feria de Monclova transcurre en un ambiente seguro y familiar, con una notable disminución en el número de detenciones durante su primer fin de semana. De acuerdo con el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, únicamente 15 personas fueron detenidas por ingerir alcohol en exceso, la mayoría en segundo y tercer grado de ebriedad.

El funcionario destacó que el operativo de seguridad implementado ha permitido mantener el orden y la paz entre los asistentes, sin registrarse incidentes relevantes.

"Han sido temas menores, como algún desmayo durante los bailes. Estamos cuidando tanto el aforo como la conducta de los asistentes. La gente acude a divertirse y sabe que es un ambiente cien por ciento familiar", señaló López.

Agregó que la presencia policial y los filtros de revisión en los accesos a la feria han funcionado eficazmente, sin detectarse objetos peligrosos ni armas blancas.

"Tenemos presencia constante con los nuevos académicos en formación y con los elementos recién egresados. Las inspecciones se realizan de manera rigurosa, pero buscando más la concientización que la sanción", explicó.

El regidor destacó que, hasta el momento, no se han recibido reportes ni solicitudes de apoyo en los Puntos Violetas instalados en el recinto ferial, lo que refleja un comportamiento ejemplar de los visitantes.

Asimismo, informó que no se han aplicado operativos antialcohol, pues el objetivo principal ha sido mantener un flujo de confianza y convivencia tranquila entre los ciudadanos.

"Trabajamos con el área de proximidad social para llegar a acuerdos con los asistentes, privilegiando la prevención y la conciencia. Queremos que la gente disfrute y se divierta con responsabilidad", concluyó.