Claudia Sheinbaum reconoce disminución de empleo en México

Tras reconocer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la disminución de empleo en el país, empresarios advirtieron que el Gobierno Federal debe ir más allá del diagnóstico y definir una estrategia para atraer inversiones y generar nuevos empleos, sobre todo en las áreas más afectadas.

Durante la conferencia del pasado lunes la presidenta de la República reconoció que existe una disminución en materia de empleo, principalmente en el sector automotriz y del acero, siendo la zona norte la más afectada, sobre todo en los estados de Coahuila, Nuevo León y Chihuahua.

Eugenio Williamson Yribarren mencionó que la falta de empleo es un fenómeno que se ha visto en la región, pero no es exclusivo del estado, sino que se ve a nivel nacional, ante las medidas de Estados Unidos, pero también por las decisiones que ha tomado la Presidenta de la República.

Señaló que antes de que se aplicara la Reforma Judicial existía un mayor dinamismo en la llegada de empresas impulsado por el Nearshoring, pero se detuvo por la incertidumbre de los empresarios ante esta reforma. "No quiero decir que se detuvo todo, pero sí frenó en gran parte por la falta de certeza para las empresas extranjeras de invertir en México, ante el temor de perder su dinero debido a las nuevas reformas".

Externó que más que reconocer la pérdida de empleo, el Gobierno Federal debe establecer una estrategia para atraer empresas, generar las condiciones para la llegada de inversiones y crecer el empleo. "Se tiene que dar certeza jurídica a quienes invierten, para que sepan que su patrimonio está protegido y puedan seguir apostando por el país, que realicen una gira, que den a conocer las bondades y promuevan al país".

Señaló que de no establecer una estrategia, la falta de empleo seguirá afectando a regiones industriales como la centro de Coahuila, que se ha visto muy golpeada por el tema de Altos Hornos de México y ahora por la reducción de empleo en diversas empresas.