Disminuye llegada de paisanos a México por bloqueos y seguridad

Se prevé que durante estas fiestas decembrinas disminuya hasta un 20 a 25 % la llegada de paisanos al país debido a diversos factores que afectan el tránsito carretero a nivel nacional, así lo indicó el secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedaje en el estado.

¿Qué factores afectan la llegada de paisanos?

Armando de la Garza Gaytán mencionó que para este año se prevé una disminución en la llegada de paisanos por diversos temas, con el clima de inseguridad que existe en los otros estados, los bloqueos en carretera, además de las políticas migratorias que mantiene el gobierno estadounidense.

"La carretera 57 prácticamente está colapsada, demasiados tráileres, no hay aumento de carriles, inseguridad, y aunque ya se hayan levantado o se vayan a levantar los bloqueos, la imagen que generaron es de incertidumbre".

Señaló que durante este año se ha tenido una disminución en el paso de paisanos, pero se podría intensificar durante esta temporada en que la población aprovecha para visitar a sus familiares.

De la Garza Gaytán indicó que a pesar de que se prevé una disminución en la llegada de connacionales, Coahuila se podría beneficiar por el clima de seguridad que se vive, al ser el estado más seguro de la frontera norte, convirtiéndose en el paso preferido de los paisanos.

"Coahuila va a ser un estado beneficiado, nuestras carreteras son económicas, seguras, aceptables, y hay un fuerte compromiso del estado en cuidar a los paisanos, cosa que no sucede en otros estados vecinos".

Recordó que muchos connacionales eligen rutas que eviten zonas con mayor riesgo, lo que convierte a Coahuila en un paso estratégico, por lo que confían en alcanzar la cifra de los 250 a 300 mil paisanos durante esta temporada.

En este sentido, mencionó que Monclova se ha consolidado como punto intermedio para descansar después del cruce de la frontera, lo que genera derrama económica en hoteles y servicios locales.