Aumentan a 14 los casos de desvío de recursos en La Escuela es Nuestra en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Los casos de presunto desvío de recursos del programa federal La Escuela es Nuestra prácticamente se duplicaron en Coahuila durante 2025.

Mientras que en 2024 se habían detectado ocho irregularidades, este año ya suman 14 eventos relacionados con mal uso del dinero destinado a obras escolares, informó Francisco Javier Mancillas González, Presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en el estado.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el representante, la Auditoría Superior de la Federación ya investiga los casos, pues se estima que las personas encargadas de administrar los fondos habrían omitido entregar hasta 250 mil pesos por plantel.

Mancillas adelantó que en algunos expedientes están por dictarse sentencias, particularmente en hechos registrados en municipios como Monclova, Saltillo y Torreón. No obstante, señaló que en ciertos casos los propios padres involucrados devolvieron el dinero antes de la conclusión de las pesquisas.

El Presidente de la organización detalló que los desvíos corresponden a recursos que debían invertirse en infraestructura escolar, pero que fueron utilizados para fines personales o sin justificación.

"Hemos tenido entre 10 y 14 casos detectados en este inicio de ciclo escolar, cuando se liberan los recursos. La falta de supervisión en su aplicación es donde surgen estas irregularidades", explicó.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Mancillas subrayó que los comités de Contraloría Social, junto con la Auditoría Superior de la Federación, mantienen un seguimiento puntual de cada expediente con el fin de determinar responsabilidades y aplicar las sanciones legales correspondientes. Añadió que la vigilancia continuará porque el programa maneja recursos importantes que deben llegar íntegros a las escuelas.

El dirigente reiteró que la Unión Nacional de Padres de Familia permanecerá atenta a la evolución de los casos y seguirá promoviendo mayor transparencia en el uso del presupuesto escolar para evitar que se repitan este tipo de incidentes.