Monclova se alista: distribución de paquetes electorales para elecciones del 07 de junio

A partir de este lunes iniciará la distribución de los paquetes electorales a los funcionarios de casilla que participarán en la jornada del próximo domingo 07 de junio, quienes serán responsables de resguardar el material hasta el día de la elección.

El consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila en Monclova, Raúl Martínez Lucio, informó que el proceso forma parte de la etapa final de organización previa a los comicios en el estado.

En Monclova serán distribuidos 258 paquetes electorales, para al mismo número de casillas que se instalarán en el 05 distrito, con poco más de 150 mil boletas.

Informó que los paquetes contienen las boletas electorales, actas, listados nominales, tinta indeleble y otros materiales necesarios para la instalación y la operación de las casillas en la jornada electoral.

La entrega se realizará a través de los Capacitadores Electorales a los presidentes de casilla, quienes deberán mantener bajo resguardo el paquete hasta el momento de la apertura de las mesas receptoras de votación.

La distribución se llevará de acuerdo a lo establecido por el instituto electoral y bajo medidas de seguridad para garantizar la integridad de la documentación.