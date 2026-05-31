Secretaría de Salud realiza fumigación en casa de Cristian tras su deceso

La Secretaría de Salud realizó acciones de fumigación en el domicilio donde vivía Cristian, un menor de 11 años que falleció el pasado jueves sin un diagnóstico confirmado de dengue hemorrágico o rickettsia.

Desde finales de la semana pasada, tras darse a conocer el deceso, personal del área de vectores implementó un cerco sanitario en la zona, que incluyó entrega de abate, limpieza, descacharrización y fumigación.

Vecinos de la calle Hidalgo, en la colonia Estancias de Santa Ana, señalaron que fue la mañana de ayer cuando se observó mayor movilización de brigadas en el domicilio marcado con el número 358, donde se realizaron labores de fumigación.

Sin embargo, la situación ha generado preocupación entre los habitantes del sector, quienes aseguran que las acciones se limitaron únicamente a esa vivienda, por lo que temen la posible propagación del mosquito transmisor de dengue o de la garrapata.

Advirtieron que en los alrededores existen condiciones que podrían favorecer la proliferación de estos vectores, como la cercanía con el panteón Sagrado Corazón de Jesús —donde hay flor natural— y la acumulación de basura en el Río Monclova, lo que consideran un riesgo sanitario para la población.