Jornada electoral en Coahuila: Ley Seca y sanciones para establecimientos

Multas de entre 25 y 30 mil pesos, clausura de negocios e incluso procesos penales podrían enfrentar los establecimientos que violen la Ley Seca durante el próximo fin de semana en que se llevará a cabo la jornada electoral.

Andrés Sáenz, coordinador de padrones, señaló que hasta el momento no han recibido la información oficial con respecto a la suspensión de la venta de bebidas, pero de acuerdo a los procesos anteriores, la restricción para la venta iniciará las primeras horas del sábado y concluirá al término del domingo.

Durante este periodo se desplegarán operativos de vigilancia por parte de las corporaciones de seguridad para supervisar el cumplimiento del decreto y evitar tanto la venta clandestina como la comercialización fuera de horario.

Durante jornadas electorales anteriores han detectado prácticas clandestinas, por lo que hizo un llamado a la población a no participar en este tipo de actividades. Señaló que quienes sean sorprendidos realizando venta clandestina serán consignados ante la Fiscalía General del Estado por violar el decreto electoral, mientras que los negocios con licencia que vendan bebidas alcohólicas en la Ley Seca, enfrentarán clausuras y sanciones económicas.

"Si a alguien se le sorprende vendiendo fuera de horario, para empezar se le clausura el negocio y se le aplica la multa que marque la ley, las cuales podrían alcanzar

Asimismo, aclaró que ningún establecimiento podrá vender bebidas alcohólicas durante la vigencia de la Ley Seca, incluidos restaurantes, restaurantes-bar y centros de consumo.