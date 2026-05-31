Manolo Jiménez Salinas supervisa proyectos en Saltillo y regiones de Coahuila

Saltillo, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas mencionó que el mes de mayo fue de trabajo, coordinación y revisión de los distintos proyectos y acciones en todas las regiones del estado, los cuales, gracias al trabajo en equipo entre todas y todos, marchan en tiempo y forma.

En la región Sureste se conmemoró el Día Internacional del Trabajo y se tuvo participación en la sesión del Consejo Ciudadano para el Combate de Incendios Forestales, para reforzar la coordinación y prevención ante contingencias.

Asimismo, se participó en la Sesión Informativa Mensual de COPARMEX Saltillo. También se realizó la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad y se sostuvo una reunión de trabajo con la Marina Armada de México.

"En materia educativa, encabezamos la Sesión Presencial de Universidad para Mujeres. Además, sesionó el Consejo de Seguridad y Desarrollo (CONSEDE) de la región Sureste, y participamos en la firma de convenio con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Además, en Saltillo, el Gobernador del Estado realizó una visita de supervisión de los avances de la Expo Coahuila y del Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) Sureste. Asimismo, se llevó a cabo la clausura de las caravanas ¡Vamos Equipo, Vamos México!

En la Región Laguna, se tomó protesta a la nueva mesa directiva de COPARMEX Laguna y se tuvo participación en la sesión del CONSEDE Laguna.

De igual manera, se realizó el anuncio de inversión de Shenzhen Click Technology, en Torreón, y se participó en el Summit Empresarial: Economía y Negocios Laguna 2026.

En la Región Centro–Desierto, en Monclova, se entregó equipo e insumos contra el dengue y se participó en el anuncio de expansión de Adient. En Frontera, se supervisaron los trabajos de recarpeteo en la calle Concepción Armendáriz.

En la Región Norte y Carbonífera, en Piedras Negras, el Mandatario estatal participó en la toma de protesta del nuevo comandante de la 47 Zona Militar, así como en la sesión del CONSEDE Norte.

En Múzquiz, se colocó la primera piedra de la construcción del nuevo parque industrial kikapús, con una inversión de 400 millones de pesos.