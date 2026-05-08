Docentes en Coahuila preocupados por posible cierre del ciclo escolar

Existe preocupación entre los trabajadores de la educación ante la posibilidad de adelantar el cierre del ciclo escolar, ya que los docentes esperaban únicamente ajustes en los horarios por las altas temperaturas y no una reducción del calendario.

Arturo González Almaguer, coordinador regional de la Sección V, mencionó que hasta el momento no han recibido información oficial por parte de la Secretaría de Educación o de la estructura sindical, por lo que continúan a la espera de un comunicado para conocer las medidas que se aplicarán.

Señaló que existe gran inquietud entre los docentes, por las actividades que se realizarán, si deberán cerrar antes el ciclo escolar, el tema de evaluaciones y graduaciones, por lo que están en espera de ver de qué manera se trabajará. "Existe inquietud sobre todo porque ahora en julio se tenía de las graduaciones, por lo que están en espera de cómo se va a manejar, sin embargo los docentes tienen la capacidad de adecuarse y cumplir con responsabilidad su trabajo".

En cuanto a la medida que anunció el Secretario de Educación a nivel federal, externó que el tema de las altas temperaturas es algo que siempre se ha manejado en la región, ante las temperaturas de más de 45 grados que se alcanzan en la región Centro, y las condiciones de algunos planteles.

Señaló que como sindicato se había solicitado la reducción de jornadas, pero no un recorte de calendario, "Nosotros como trabajadores de la educación siempre hemos dicho que en Coahuila y sobre todo en la región Centro, los calores son intensos, por lo que normalmente se hace recorte de horario, no de calendario. pero bueno, como trabajadores apoyaremos las decisiones que se tomen".

Mencionó que en la región existen cerca de 15 planteles con problemas de infraestructura que dificultan la realización de actividades ante las altas temperaturas.