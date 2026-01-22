Multas al Doctor Simi por ruido excesivo en Monclova

Pondrán un alto al Doctor Simi por el exceso de ruido que genera en dos establecimientos de la Zona Centro, donde la botarga se acompaña de música a alto volumen, principalmente en las calles Ignacio Zaragoza y Venustiano Carranza, situación que ha provocado molestias entre vecinos y trabajadores de locales aledaños.

El director de Ecología, Óscar Aguilar, informó que ya se han aplicado multas por contaminación auditiva, y como muestra de ello señaló que durante el mes de diciembre se impusieron 16 sanciones económicas por este motivo. "No nos gusta llegar a esas consecuencias, pero a veces la gente no entiende. Se les notifica que bajen el volumen, se les explica que están rebasando los niveles permitidos, incluso se les muestra el sonómetro, pero uno se retira y vuelven a subir el volumen", explicó el funcionario.

Uno de los casos recurrentes es el de las botargas del Doctor Simi, que colocan bocinas en el exterior de los establecimientos para ambientar los bailes, generando niveles de ruido que superan lo permitido por la normatividad. Indicó que la multa por exceso de ruido va de 10 a 50 UMAS, con un valor actual de 113.14 pesos por UMA, lo que representa sanciones que pueden iniciar desde mil 130 pesos, alcanzar los 3 mil pesos, y elevarse aún más en caso de reincidencia.

El director de Ecología agregó que la normativa también contempla arrestos administrativos para quienes incumplan de manera reiterada; sin embargo, aclaró que hasta el momento no se ha aplicado esta medida en Monclova, confiando en que los comercios atiendan los llamados de la autoridad. Y que el Doctor Simi también entienda y le baje a la música, y es que en más de una ocasión se le ha hecho el llamado.