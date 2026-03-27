Monclova se prepara para el Domingo de Ramos

La parroquia Santiago Apóstol de Monclova ya se encuentra lista para dar inicio a las actividades religiosas de Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos, una de las fechas más significativas para la comunidad católica al marcar el comienzo del camino litúrgico hacia la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

El párroco Néstor Martínez informó que desde esta semana se afinan los detalles para recibir a los fieles que acudirán a participar en esta jornada de fe, la cual recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Señaló que la intención es que los creyentes vivan este momento con recogimiento espiritual y comprendan el sentido profundo de esta conmemoración.

La bendición solemne de los ramos está programada para las 9:00 de la mañana en el atrio de la ermita, desde donde posteriormente se llevará a cabo una procesión con rumbo al templo parroquial, como parte central de la celebración. Además, explicó que en las distintas capillas también se desarrollarán las misas en sus horarios habituales, incluyendo la bendición de ramos y pequeñas procesiones previas a cada ceremonia.

Finalmente, el sacerdote hizo una invitación abierta a la población para sumarse a las actividades de Semana Santa con una actitud de oración, reflexión y cercanía con Dios, al considerar que estos días representan una oportunidad para renovar la fe y vivir con mayor profundidad el mensaje cristiano.