FIME Monclova invita a la donación de monitos del Niño Dios

Invitan a depositar los monitos del Niño Dios que salieron en las roscas de Reyes en los contenedores de tapitas de plástico, ya que este material puede ser reutilizado para apoyar el tratamiento de niñas y niños con cáncer.

El exhorto se realizó durante la donación de tapitas de plástico por parte de alumnos y directivos de FIME Monclova–Oficial, quienes durante el semestre pasado recolectaron y entregaron este material a la Asociación Sonrisa A.C., organismo que canaliza los recursos obtenidos al pago de tratamientos, medicamentos y terapias para menores que enfrentan esta enfermedad.

En el evento estuvieron presentes el director de FIME, ingeniero Roberto Adán; el maestro Joel Valdez F., y la regidora y directora de Educación, Glenda Suárez y Clara Briseño, quienes fungieron como testigos de esta acción solidaria.

La regidora de Educación, Glenda Suárez, destacó la importancia de este tipo de iniciativas y explicó que tanto las tapitas como el PET recolectado por los estudiantes representan una ayuda directa para la fundación. "Estamos muy contentos de que se realicen este tipo de acciones para una causa tan noble como lo es el tratamiento del cáncer infantil, que impulsa la Fundación Sonrisa", señaló.

Agregó que, con motivo del Día de Reyes, muchas familias tuvieron la oportunidad de partir la tradicional rosca y a varios les tocaron las figuras del Niño Dios elaboradas en plástico. Explicó que estos monitos están fabricados con plástico puro, lo que los convierte en materia prima valiosa para las empresas recicladoras que, a su vez, realizan donativos destinados a tratamientos médicos.

Finalmente, la regidora invitó a la población a no desechar estas figuras y, en su lugar, colocarlas en los depósitos ubicados en escuelas o junto con las bolsas de tapitas que se reúnen en los hogares. "La bendición ya llegó y ya se disfrutó la rosca; ahora toca donar los monitos para que sean reutilizados y ayuden a que más niños reciban tratamientos y puedan vencer el cáncer", concluyó.