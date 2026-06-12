Carlos Villarreal aprueba donación de terrenos al IMSS en Monclova

Monclova, Coah.- El Cabildo de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, aprobó en sesión ordinaria el procedimiento para la donación de dos predios municipales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los que se proyecta la construcción de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), una iniciativa que contribuirá a ampliar la atención y los servicios para la niñez de la ciudad.

Este proyecto avanza gracias al trabajo en equipo con las instituciones del Gobierno Federal, el Gobierno Municipal y el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha impulsado acciones que fortalecen las oportunidades para las familias de Monclova y de toda la región.

Durante la sesión se informó que esta aprobación corresponde a la segunda etapa del procedimiento legal para transferir a título gratuito los terrenos ubicados en las colonias Mezquital y Tierra y Libertad. Previamente, el Cabildo autorizó la desincorporación de ambos predios, por lo que el siguiente paso será la autorización correspondiente por parte del Congreso del Estado para formalizar la donación.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que este proyecto es resultado de las gestiones realizadas en coordinación con el director de Operación y Evaluación del IMSS, Javier Guerrero García, y con el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Coahuila, Valeriano Ibáñez de la Rosa, quienes han contribuido al avance de esta iniciativa para Monclova.

"Seguimos trabajando en equipo para generar proyectos que respondan a las necesidades de nuestras familias. Agradecemos el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y la disposición del IMSS para avanzar en esta iniciativa que permitirá ampliar las oportunidades de atención y cuidado para nuestras niñas y niños, beneficiando también a madres, padres y trabajadores de nuestra ciudad", señaló el alcalde.

Con el impulso a este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación con el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y las instituciones públicas para impulsar proyectos que generen mayores oportunidades para las familias, fortalezcan los servicios comunitarios y contribuyan al desarrollo de Monclova.