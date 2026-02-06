Gobierno Municipal de Monclova dona terrenos al IMSS para CECI

El Cabildo de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, aprobó por unanimidad la desincorporación de dos predios del dominio público municipal, ubicados en la colonia Tierra y Libertad y en el fraccionamiento Mezquital del Valle, para su donación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el fin de destinarlos a la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), que beneficiarán directamente a niñas, niños y familias del municipio.

Esta acción es resultado del trabajo de coordinación interinstitucional y de las gestiones realizadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el director general del IMSS, Zoé Robledo, así como del seguimiento puntual del Gobierno Municipal, en coordinación con el delegado del IMSS en Coahuila, Dr. Valeriano Ibáñez, para concretar este proyecto de alto impacto social.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estas acciones permitirán el desarrollo de espacios seguros y dignos destinados al cuidado, atención y formación integral de la niñez, fortaleciendo la infraestructura social de Monclova y brindando mayor certeza a las familias trabajadoras.

"Este proyecto refleja la buena coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Existe una relación institucional sólida con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el gobernador Manolo Jiménez y con el director general del IMSS, Zoé Robledo. Cuando hay trabajo conjunto y visión social, los resultados se traducen en beneficios reales para las y los monclovenses", subrayó el edil.

Durante la sesión de Cabildo también se aprobaron diversos puntos relevantes para la operatividad municipal, reafirmando el compromiso de la administración con una gestión eficiente, ordenada y transparente.

El Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y las instancias federales, respaldando proyectos que fortalezcan el desarrollo social, la infraestructura comunitaria y las condiciones de vida de las familias monclovenses.