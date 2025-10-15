Monclovenses se unen para apoyar a familias afectadas por inundaciones en Veracruz

La solidaridad de los monclovenses volvió a brillar. Cientos de ciudadanos respondieron al llamado para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones en el estado de Veracruz, donando víveres a cambio de ingresar a la Feria Monclova y disfrutar de los juegos gratuitos.

Desde temprano, las filas comenzaron a formarse en la calle Estadio, a un costado del recinto ferial.

Familias enteras acudieron con bolsas de arroz, frijol, aceite y artículos de primera necesidad, dispuestos a contribuir con "un kilo de ayuda" para quienes hoy más lo necesitan.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Monclova Mavi Sosa, acudió al centro de acopio instalado en el lugar.

Ambos supervisaron la entrega de víveres y participaron colocando pulseras y sellos a los asistentes en el acceso principal a la feria.

"Las dos mil pulseras que teníamos se agotaron rápidamente, y tuvimos que continuar colocando sellos en las manos de los visitantes para que nadie se quedara fuera. Es una muestra clara del humanismo y la generosidad de nuestra gente", expresó el alcalde.

Hasta la noche del martes, cinco camiones cargados de víveres habían salido rumbo al DIF Monclova, donde se concentrará toda la ayuda antes de ser enviada a Veracruz. Gracias a las aportaciones de empresas locales y organismos sociales, se espera que el apoyo sea aún mayor en los próximos días.

Aunque el centro de acopio fue instalado solo por una noche en el exterior de la Feria, el DIF Monclova anunció que la recolección continuará este miércoles en sus instalaciones y en los distintos CEDIF de la ciudad, para quienes deseen seguir donando.

La respuesta fue tan grande que las actividades de juegos gratuitos, programadas originalmente de 6:00 a 8:00 de la tarde, se extendieron hasta las 9:00, permitiendo que todas las familias pudieran disfrutar de la feria después de cumplir con su acto de solidaridad.

Una vez más, Monclova demostró que su gente sabe unirse cuando más se necesita: con un solo kilo, pero con un corazón inmenso.