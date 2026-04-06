Cámaras corporales mejoran operatividad de Protección Civil en Monclova

Elementos del Departamento de Protección Civil y Bomberos de Monclova recibieron cámaras corporales (body cams) como parte de un donativo realizado por la iniciativa privada, con el objetivo de fortalecer su labor en beneficio de la ciudadanía.

En el evento participó Mario Coria Roehll, presidente de COPARMEX Monclova, acompañado por un grupo de empresarias y empresarios, quienes hicieron entrega inicial de cinco dispositivos al personal operativo de la corporación.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que este tipo de acciones reflejan la importancia del trabajo coordinado entre el gobierno municipal, el Gobierno Estatal encabezado por Manolo Jiménez Salinas y el sector empresarial. "Durante esta administración, la alianza con el Gobierno Estatal y la iniciativa privada ha sido clave para generar más y mejores oportunidades para nuestra ciudad y toda la región", expresó el edil.

Asimismo, señaló que previamente realizaron un recorrido por las instalaciones del departamento, donde se mostraron las inversiones efectuadas para fortalecer tanto la operatividad de la corporación como la atención diaria a las familias de Monclova.

Indicó que, aunque nadie desea enfrentar situaciones de emergencia, es fundamental que el cuerpo de bomberos cuente con las herramientas necesarias para responder de manera eficiente ante cualquier siniestro. De acuerdo con lo expuesto, la adquisición de cámaras corporales responde a una solicitud del propio personal de Protección Civil, quienes habían manifestado la necesidad de contar con este tipo de tecnología para mejorar su desempeño en campo.

El alcalde agregó que, además de las cinco cámaras donadas por COPARMEX, se espera la llegada de más equipos a través de aportaciones de otras empresas.