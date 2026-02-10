Súper Chips dona $30,000 al Banco de Alimentos en Monclova

Gracias a la solidaridad de los ciudadanos, el Banco de Alimentos recibió este martes un donativo superior a los $30,000 pesos, resultado del programa de redondeo de la cadena Súper Chips.

Rolando Villarreal, representante de la organización, detalló que estos recursos tienen un destino crítico y directo: la adquisición de productos de la canasta básica para combatir el hambre en las comunidades más vulnerables. De acuerdo con Villarreal, el dinero recaudado se utiliza para la compra estratégica de insumos como frijol, arroz y harina. Estos productos se gestionan a través de la red de bancos de alimentos o con aliados mayoristas en Monterrey, Saltillo y la propia localidad de Monclova, lo que permite obtener mejores precios y maximizar el impacto de cada peso donado.

"El producto de los redondeos va directamente a la compra de alimentos que se integran en los paquetes que entregamos diariamente. A los beneficiarios se les entregan dos despensas al mes", explicó Villarreal.

Actualmente, el programa brinda apoyo a cerca de 8,000 familias. Sin embargo, Villarreal enfatizó que el padrón es dinámico, ya que el objetivo es que las personas logren superar su situación de necesidad, permitiendo la entrada de nuevos beneficiarios.

Además del apoyo familiar, los recursos del redondeo ayudan a sostener a instituciones aliadas, tales como: Casas de cuidado infantil y comedores comunitarios de diversos grupos de beneficencia.

Con este impulso económico, el Banco de Alimentos reafirma su compromiso de ampliar su alcance y llegar a más personas que enfrentan inseguridad alimentaria en la región.