Manolo Jiménez participa en Los 300 líderes más influyentes de México

Ciudad de México.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, participó en el encuentro anual de "Los 300 líderes más influyentes de México", organizado por la revista Líderes Mexicanos, publicación que desde 2001 reconoce a figuras con influencia y trascendencia en la vida política, económica, social y cultural del país.

"En la CDMX participamos en la comida de Los 300 Líderes más Influyentes de México, donde coincidimos con grandes personalidades del país. Este es un espacio importante para fortalecer alianzas, compartir ideas y seguir generando oportunidades para Coahuila. ¡Aquí seguimos trabajando y poniendo en alto a nuestra tierra!", destacó el gobernador.

El mandatario coahuilense formó parte de este encuentro nacional que reúne a empresarios, políticos, líderes de opinión, periodistas, artistas, deportistas, científicos y representantes de organizaciones civiles, en un espacio de diálogo y vinculación entre algunas de las figuras más relevantes de México.

En la mesa de invitados y participantes coincidieron, entre otros, Raúl Ferráez y Jorge Ferráez, presidentes de Líderes Mexicanos; Mikel Arriola, de la Liga MX; Fernando Chico Pardo, presidente y socio mayoritario de Co-Chairman Carrix/SSA Marine; Bernardo Gómez Martínez, de Grupo Televisa; Joaquín López-Dóriga, de Grupo Radio Fórmula; el escultor Pedro Reyes; Rodrigo Centeno, presidente y CEO de Nissan Mexicana; la diseñadora Carla Fernández; y Alejandro Valenzuela del Río, director general de Banco Azteca, entre otros.

Manolo Jiménez compartió la visión que impulsa desde Coahuila y que coloca a la seguridad como punto de partida para generar certeza, atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de las familias.

En entrevista con Líderes Mexicanos, el gobernador de Coahuila destacó que su experiencia tanto en el sector privado como en el servicio público le ha permitido comprender las distintas perspectivas de empresarios y ciudadanos, y construir acuerdos a partir del trabajo conjunto.

"La fórmula que hemos implementado ha sido trabajo en equipo: ciudadanos, sociedad civil organizada, iniciativa privada y gobierno", puntualizó.

Señaló que esta coordinación ha permitido consolidar una estrategia estatal sustentada en prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, con una inversión superior a los 7 mil 500 millones de pesos en seguridad.

Resaltó también las condiciones que han permitido a Coahuila consolidarse como uno de los principales polos industriales del país, particularmente en los sectores automotriz y de autopartes, y como un estado estratégico dentro de las cadenas productivas de América del Norte.

"Seguridad, Estado de derecho y estabilidad laboral", explicó, forman parte de la ecuación que genera certeza para quienes buscan invertir, trabajar y desarrollar proyectos en la entidad.

Ante líderes de distintos sectores, Manolo Jiménez refrendó que Coahuila mantiene una visión de crecimiento con calidad, mediante la llegada de empresas capaces de competir por talento; ofrecer mejores salarios y prestaciones, acompañada de infraestructura, educación vinculada con la industria y políticas sociales.

En este sentido, destacó estrategias como la educación dual, el programa Level Up, dirigido al fortalecimiento del idioma inglés entre los jóvenes, y Mujeres Echadas para Adelante, que brinda oportunidades para que mujeres retomen sus estudios y amplíen sus posibilidades laborales.

Expuso el alcance de Mejora Coahuila, estrategia transversal que articula acciones de educación, salud, deporte, infraestructura y desarrollo social para llevar soluciones directamente a las comunidades.

El encuentro de "Los 300 líderes más influyentes de México" representa un espacio de vinculación nacional en el que se reúnen perfiles de diversos sectores para intercambiar perspectivas sobre el presente y futuro del país. La publicación señala que su selección anual considera el peso estratégico, las acciones y la trascendencia de cada perfil en la vida nacional.

Para Coahuila, la participación de Manolo Jiménez en este foro representa también una oportunidad para fortalecer la promoción del estado ante empresarios, líderes de opinión y representantes de sectores estratégicos, destacando sus ventajas competitivas, su seguridad y su capacidad para generar condiciones de inversión.

"Coahuila no solo es el principal productor de vehículos del país, sino también uno de los principales productores de autopartes", afirmó Jiménez Salinas, al destacar la estrategia estatal para conservar y fortalecer esta posición.

Comentó que el objetivo de su administración es consolidar a Coahuila como el mejor lugar de México para vivir en familia, con seguridad, empleo, inversión, educación, infraestructura y mejores oportunidades para las nuevas generaciones.