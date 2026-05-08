Doosung Tech inicia reclutamiento de personal en Monclova

La empresa coreana Doosung Tech comenzó el proceso de reclutamiento de personal para la nueva planta que instalará en Monclova y que proyecta iniciar operaciones entre finales de junio e inicios de julio, con una meta de hasta 200 empleos durante su primera etapa de crecimiento.

Como parte del arranque del proyecto, la compañía realizó una jornada de contratación en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo, en donde se recibieron las solicitudes y currículos para cubrir puestos técnicos, especializados y operativos.

El gerente de Recursos Humanos, Horacio Algaba, informó que actualmente se ofertan 35 vacantes iniciales, de las cuales 25 son especializadas y 10 operativas. Señaló que aunque todavía no se tiene una fecha definida para el arranque de operaciones, se prevé comenzar actividades a finales de junio o principios de julio.

Doosung Tech es una empresa de origen coreano dedicada a la fabricación de tarjetas electrónicas para la industria automotriz y contempla tener un crecimiento gradual en la contratación de personal. "Vamos a ir por etapas, al principio van a ser entre 50, 100 vacantes las que se ocuparán y se irá incrementando conforme aumente la producción hasta llegar a 200".

Entre las vacantes se encuentra técnicos de calidad, técnicos de mantenimiento, operarios y personal del área electrónica, por lo que se buscan perfiles de técnicos y profesionistas, principalmente ingenieros industriales y mecatrónicos. El responsable de Recursos Humanos destacó que no existe una restricción de edad o género para las contrataciones y aseguró que la capacitación del personal será realizada directamente por la empresa durante el proceso de arranque de la planta.

Asimismo, comentó que quienes no acudieron a la jornada de reclutamiento pueden llevar su solicitud al Servicio Nacional del Empleo, y conforme avance el proyecto se abrirán nuevas vacantes.