SIMAS aprueba Programa de Trabajo 2026 para mejorar agua en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- A través de la Reunión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Región Carbonífera correspondiente al mes de diciembre, se aprobó el Programa de Trabajo para el ejercicio 2026.

Esta decisión reafirma el compromiso de las autoridades con el fortalecimiento de los servicios de agua potable y saneamiento en esta cuenca.

El ingeniero Jesús Enrique Salazar Rodríguez, gerente general del Sistema, fue el encargado de presentar los avances, estrategias y lineamientos que guiarán las acciones del próximo año.

En su intervención, destacó que todas las medidas están orientadas a mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento, priorizando en todo momento el bienestar y la salud de la población.

Durante la sesión se lograron acuerdos clave que permitirán robustecer la infraestructura hidráulica y optimizar la operación del sistema.

Estas acciones se consolidan gracias al trabajo conjunto entre SIMAS y los municipios que integran la Región Carbonífera, lo que permitirá una mejor coordinación y eficiencia en la prestación de los servicios.

Las autoridades presentes subrayaron que el trabajo en equipo es fundamental para alcanzar resultados tangibles.

Coincidieron en que la colaboración entre los distintos niveles de gobierno se traduce en beneficios directos para la ciudadanía, especialmente en lo que respecta a la calidad de vida y el acceso a servicios básicos.

En la reunión participaron los alcaldes de los municipios que conforman la Región Carbonífera, quienes integran el Consejo General de SIMAS.

Su presencia y participación activa reflejan el interés común por impulsar políticas públicas que garanticen el acceso equitativo y eficiente al agua potable y al saneamiento en la Carbonífera.