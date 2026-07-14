Ratifican proceso contra agresor de Bonita

El Tribunal de Apelación confirmó la vinculación a proceso de Juan N, acusado por el abuso sexual y maltrato de la perrita Bonita, al considerar infundados los agravios presentados por la defensa para revertir la resolución dictada en primera instancia.

Así lo informaron las asociaciones de animales, señalaron que la resolución representa un paso importante para que el proceso judicial continúe y eventualmente llegue a juicio.

"La defensa apeló la vinculación a proceso, pero la asesoría jurídica respondió a todos los agravios y el Tribunal resolvió que eran infundados. Se logró que se confirmara la vinculación a proceso del agresor de Bonita", explicaron.

Juan N permanece bajo la medida cautelar de arresto domiciliario, donde se encuentra bajo el resguardo permanente de un familiar que debe supervisarlo las 24 horas del día.

El Tribunal de Apelación ratificó la vinculación a proceso de Juan N por maltrato animal.

Como parte de las medidas impuestas por la autoridad judicial, tiene prohibido acercarse a menores de edad y a seres sintientes, particularmente perros, mientras se desarrolla el proceso penal.

Conforme a la ley, la defensa aún cuenta con el plazo para promover un juicio de amparo si así lo considera; de no hacerlo, el caso avanzará hacia la etapa de juicio.

"Nosotros buscábamos que el Tribunal confirmara la vinculación a proceso porque existen los elementos para acreditar el delito por el que estamos luchando. Esto no solamente es por Bonita, sino por todos los animales que han sido víctimas de violencia en nuestra región", expresó.

Juan N enfrenta medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial por abuso a Bonita.

La resolución fortalece la confianza de los colectivos en la aplicación de la ley para proteger a los animales y reconocer sus derechos como seres sintientes.

"Nos sentimos tranquilos y con la confianza de que las autoridades están haciendo valer los derechos de los seres sintientes. Esperamos que este caso siente un precedente para que el maltrato animal no quede impune."