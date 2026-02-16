Saltillo facilita acceso a vacuna contra el sarampión para grupos vulnerables

SALTILLO, COAHUILA.- Ante el contexto de alerta epidemiológica y el incremento de enfermedades respiratorias en este inicio de año, la Dirección de Salud Municipal de Saltillo anunció la disponibilidad de 3 mil nuevas dosis de vacuna contra el sarampión para la población abierta.

El titular de la dependencia, Rubén Rodríguez Lindsay, informó que la aplicación es completamente gratuita, no requiere hacer filas prolongadas y tampoco es obligatorio presentar la cartilla de vacunación en caso de no contar con ella.

Acciones de la autoridad

La estrategia, explicó, busca facilitar el acceso a la inmunización y priorizar a los grupos más vulnerables para reducir el riesgo de brotes en la ciudad.

De acuerdo con el funcionario, la vacuna se está aplicando por grupos específicos: En primer lugar, a niñas y niños de 12 y 18 meses. En segundo, a menores de 1 a 9 años que no tengan el esquema completo o no recuerden si recibieron la segunda dosis.

En tercer lugar, a personas de 10 a 49 años que no estén seguras de haber sido vacunadas.

Rodríguez Lindsay subrayó que, debido a la situación epidemiológica actual, no es indispensable presentar la cartilla. En caso de no tenerla o desconocer el esquema de vacunación, la persona puede recibir la dosis y se le entregará un comprobante.

"Si no recuerdan si tienen la vacuna completa, ese es criterio suficiente para aplicarla", reiteró.

Detalles confirmados

Las dosis están disponibles en los consultorios municipales de Saltillo, en la Dirección de Salud Municipal, y pueden solicitarlas todas las personas, sin necesidad de ser derechohabientes de alguna institución de seguridad social.

El horario de atención es de lunes a sábado hasta las 4:00 de la tarde.

El titular de Salud destacó que, a diferencia de otras instituciones donde se reportan filas de hasta dos o tres horas, en los módulos municipales la atención es ágil. Como ejemplo, señaló que durante la reciente Ruta Recreativa se aplicaron mil dosis en un solo día, reflejo de la alta demanda.

Con este primer bloque de 3 mil vacunas, la autoridad municipal busca avanzar rápidamente en la cobertura y disminuir el riesgo de contagios en la ciudad.

El llamado está dirigido a madres, padres de familia y adultos que tengan dudas sobre su esquema de vacunación, a fin de que acudan lo antes posible y aprovechen la disponibilidad inmediata.

La recomendación es no esperar a presentar síntomas y reforzar la protección mientras las dosis se encuentran disponibles y sin filas en los módulos municipales.