La comunidad de Múzquiz despide al profesor Delfino Avilés

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Este lunes 16 de febrero se confirmó el fallecimiento del Profesor Delfino Avilés Montes en la ciudad de Saltillo, Coahuila tras una prolongada afectación en su salud.

Su partida deja un profundo vacío en la comunidad educativa y política de Múzquiz, donde el mentor fue ampliamente reconocido por su trayectoria y compromiso social.

La noticia generó consternación entre la sociedad muzquense, que lo recuerda como fundador del Instituto de Enseñanza del Norte de Coahuila (IENC), institución que abrió las puertas a cientos de jóvenes para cursar el bachillerato y continuar con una formación académica profesional. Su labor fue considerada un pilar en el desarrollo educativo de este Municipio.

Además de su faceta como docente, Delfino Avilés Montes se desempeñó como funcionario del Comité Municipal Electoral en Múzquiz, destaca su papel como secretario del ayuntamiento durante la gestión del profesor Iván González Nájera, en el periodo 2006-2009, donde contribuyó en la vida política y administrativa del municipio.

En el ámbito educativo, también fue director de la Escuela Secundaria Técnica del Estado "Profesor Agustín Terrazas Menchaca", donde inició como orientador y maestro de Ciencias Sociales, impartiendo clases de Historia y Formación Cívica.

Su vocación lo llevó a formar generaciones de estudiantes con valores y conciencia social. Asimismo, fue integrante de una Logia Masónica en el Pueblo Mágico de Múzquiz, donde participó activamente en actividades comunitarias.

A Delfino Avilés Montes le sobreviven su esposa e hijos, quienes junto a la comunidad educativa y política de Múzquiz lamentan profundamente su partida.

Su legado permanecerá en las instituciones que ayudó a construir y en las generaciones que formó. Descanse en paz.