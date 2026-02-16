Gremio taxista de Saltillo en fase final de actualización de taxímetros y tarifas

SALTILLO, COAHUILA.- El titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa, informó que el gremio taxista se encuentra en la fase final para cumplir con la actualización de taxímetros y la renovación de trámites obligatorios, previo al vencimiento del plazo establecido.

El funcionario explicó que actualmente el Instituto trabaja "de manera muy acelerada" junto con las organizaciones de concesionarios para que puedan completar en conjunto diversos procesos administrativos, entre ellos la actualización de la tarifa, el pago anual del permiso, el plaqueo y la revisión físico-mecánica.

"Estamos haciendo un trabajo conjunto para que puedan cumplir con todo al mismo tiempo y no se metan en problemas", señaló.

De la Rosa detalló que la actualización del taxímetro está directamente ligada a la renovación tarifaria, proceso que se activa conforme a lo establecido en el reglamento municipal y que toma como referencia la inflación publicada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Detalles confirmados

El ajuste tarifario —pendiente aún de publicarse en el Periódico Oficial por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento— contempla incrementos moderados.

En la tarifa diurna:

· El banderazo pasa de 14.24 a 14.83 pesos.

· El kilómetro recorrido aumenta de 6.84 a 7.12 pesos.

· La tarifa mínima sube de 37.6 a 39.2 pesos.

En la tarifa nocturna:

· La tarifa mínima pasa de 44.97 a 46.86 pesos.

· El banderazo aumenta de 19.94 a 20.77 pesos.

· El kilómetro recorrido sube de 8.20 a 8.54 pesos.

El titular del IMMUS enfatizó que estos incrementos no obedecen a negociaciones directas, sino a un cálculo automático basado en la inflación.

Consecuencias directas

Asimismo, advirtió que los concesionarios que no tengan al día sus pagos, refrendos y revisiones físico-mecánicas no podrán aplicar la nueva tarifa.