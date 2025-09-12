Trabajadores de AHMSA ven luz en proceso de subasta

A casi tres años de permanecer en la incertidumbre, los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) empiezan a ver señales que consideran un aliento. La confirmación de que la empresa está lista para entrar en proceso de subasta ha generado expectativa en la base obrera, que desde hace tiempo pide avances concretos en el rescate de la siderúrgica.

Hervey Valenzuela, trabajador de la planta, fue cuestionado sobre este anuncio y reconoció que, aunque todavía falta mucho camino por recorrer, representa un paso positivo. "Es una buena noticia, pero hay que seguir en la lucha. Lo más efectivo sería que ya sacaran algo oficial, porque eso nos daría certeza. De cualquier manera, ya es un avance, y ahora sí el síndico se puso las pilas para hacer lo que desde hace un buen de tiempo debieron haber hecho", declaró.

Aunque no existe fecha ni horario confirmados, trascendió que un grupo de empresarios interesados en la acerera podría acudir a Monclova la próxima semana para conocer de primera mano la situación de las instalaciones. Los obreros consideran que esta visita sería una señal clara de que el proceso de venta avanza.

"Nosotros no nos oponemos, al contrario, las puertas están abiertas. Para nosotros es bueno que lleguen los empresarios y se cercioren de lo que realmente van a comprar", agregó Valenzuela. Entre la base laboral persiste la esperanza de que este paso sea el inicio de una recuperación real, aunque también prevalece la exigencia de información oficial y compromisos firmes para que no se quede solo en anuncios.