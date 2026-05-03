América García, alumna de contaduría, fallece en Monclova

La comunidad estudiantil de la Facultad de Contaduría y Administración atraviesa momentos de profundo dolor tras el fallecimiento de América Estefanía García Muñiz, joven alumna cuya partida ha dejado un vacío difícil de asimilar entre compañeros, docentes y familiares.

Fue este viernes cuando se reportó el hallazgo al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Eva Sámano, al sur de Monclova.

Tras el llamado a los números de emergencia, elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al sitio, donde confirmaron la presencia del cuerpo sin vida.

La noticia se propagó rápidamente entre la comunidad universitaria, generando consternación y tristeza.

A través de una esquela, la institución expresó sus condolencias a la familia, mientras que docentes y estudiantes compartieron mensajes en los que recordaron a América Estefanía como una joven dedicada, amable y solidaria, cualidades que marcaron su paso por las aulas.

La tarde de ayer, familiares y seres queridos le dieron el último adiós. Su cuerpo fue velado en una funeraria ubicada sobre el bulevar Francisco I. Madero, donde también se celebró una misa en su memoria, elevando oraciones por su eterno descanso.

Más tarde, fue trasladada al panteón Guadalupe, donde recibió sepultura en medio de muestras de cariño y respeto.

Cientos de alumnos de la facultad se sumaron al duelo, externando su apoyo a la familia y reconociendo la huella que la joven dejó en su entorno.

La pérdida ha abierto también un espacio de reflexión entre la comunidad, al recordar que muchas veces las batallas más difíciles se libran en silencio, y es que presuntamente la joven habría atentado contra su propia vida al interior del domicilio.