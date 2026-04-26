La comunidad educativa de Coahuila llora a Francisco Lecea tras su partida

La comunidad educativa de la secundaria Emiliano Zapata se encuentra de luto tras el fallecimiento del alumno Francisco Guadalupe Lecea Gaytán, estudiante de segundo grado, quien era reconocido por sus compañeros y maestros como un joven querido dentro del plantel.

A través de redes sociales, docentes y miembros de la institución han expresado su pesar por la pérdida, destacando el recuerdo que deja entre quienes convivieron con él en las aulas.

Una de las publicaciones que refleja el sentir colectivo es la de una docente, quien compartió un mensaje en el que señaló que toda la comunidad educativa se encuentra consternada ante la irreparable pérdida del menor. "Hoy toda mi comunidad educativa está de luto... Francisco fue un alumno querido y será recordado siempre con cariño en nuestras aulas", expresó.

En el mismo mensaje, se destacó que su ausencia deja un vacío importante entre sus compañeros, al tiempo que se reiteró el acompañamiento y solidaridad hacia su familia en estos momentos difíciles.

De manera similar, la institución también difundió una esquela en la que lamenta profundamente el fallecimiento del estudiante, resaltando que su presencia y su sonrisa permanecerán en el recuerdo de quienes compartieron con él su etapa escolar.

Aunque no se han dado a conocer mayores detalles sobre su fallecimiento, el hecho ha generado múltiples muestras de afecto y condolencias en redes sociales, donde alumnos, exalumnos y padres de familia han enviado mensajes de apoyo a sus seres queridos.

La secundaria Emiliano Zapata vive así un momento de duelo, recordando a Francisco como un estudiante que dejó huella en su comunidad.