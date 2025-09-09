Negligencia en instalaciones eléctricas de tienda BAIMA tras incendio

En medio de la tragedia por el incendio que consumió la tienda BAIMA, ubicada en la calle Ignacio Zaragoza de la Zona Centro, la dueña del local ha sido señalada de actuar con prepotencia al exigir un pago de 120 mil pesos de renta, pese a que, de acuerdo con testigos, dicho monto ya habría sido cubierto.

Según una denuncia recibida en periódico La Voz de Monclova, la propietaria no solo habría negado responsabilidad por el siniestro —ocurrido el pasado lunes y que dejó pérdidas totales al comerciante de origen chino—, sino que además soldó los candados del local, impidiendo al arrendatario recuperar la mercancía que quedó en la bodega en buen estado.

Posible negligencia en las instalaciones

El incendio pudo haberse originado debido al deterioro de las instalaciones eléctricas, mismas que se encontraban en condiciones obsoletas y sin mantenimiento adecuado, lo que habría sido responsabilidad de la propietaria.

Videos evidencian confrontación

En redes sociales ya circulan videos donde se observa a la presunta dueña discutiendo con el comerciante, mientras se encontraba acompañada por otro hombre y un policía que intentaba contener la situación.

En la grabación, otra mujer acusa a la propietaria de haber recibido ya el dinero frente a los oficiales:"Le pagaron ayer (lunes) la renta y ahora dice que le faltó dinero, cuando se lo pagaron enfrente de los policías; la tengo grabada donde llevaba el fajo de dinero", señala la testigo, mientras se aprecia cómo la propietaria intenta agredirla por grabar la escena.

El trasfondo del conflicto

El comerciante chino, además de enfrentar la pérdida total de su negocio, ahora vive la incertidumbre de no poder ingresar al local para rescatar lo poco que quedó tras el siniestro, mientras su propietaria insiste en un nuevo pago de renta.

El caso ya generó indignación entre comerciantes de la zona y ciudadanos que cuestionan la falta de sensibilidad ante la difícil situación que enfrenta el afectado.