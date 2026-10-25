Celebran Día del Médico

SABINAS, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día del Médico se realizó una ceremonia especial en el Monumento a Alexander Fleming, ubicado en el entronque con San José del Aura, para reconocer la invaluable labor de los profesionales de la salud.

La ceremonia y su significado

El acto inició con la intervención del historiador y profesor Ramiro Flores Morales, quien compartió una reseña histórica sobre el origen de esta fecha y el valor patrimonial del monumento.

En el lugar fueron homenajeados en vida la doctora Alicia Reyes de Siller y el doctor Héctor Everardo Vega Rodríguez. Además, de manera especial se reconoció el trabajo del profesor Ramiro Flores Morales por su vocación de servicio a la ciudadanía y por ser el gestor para la conservación del histórico monumento, situado a la entrada de San José del Aura, el cual sería removido por la ampliación de la vialidad y que, gracias a su intervención, se preservó y se reubicó a la orilla de la carretera 57.

Reconocimiento a la comunidad médica

Con este homenaje se reitera el reconocimiento y respaldo permanente a la comunidad médica por su aportación al desarrollo y bienestar de Sabinas.

El Día Nacional del Médico es una jornada dedicada a reconocer y celebrar el papel fundamental de los médicos en la atención de la salud y el bienestar de las comunidades.

Aunque la fecha exacta varía en cada país, es el 23 de octubre cuando se refleja la admiración y gratitud hacia los profesionales de la medicina por su compromiso y servicio, reconocimiento que debe ser los 365 días del año.