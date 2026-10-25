Invitan al Festival de las Ánimas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El gobierno municipal de Múzquiz invita a la comunidad a participar en la segunda edición del Festival de las Ánimas 2026, que se realizará el próximo 30 de octubre de 2026, con actividades culturales y artísticas para celebrar las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de Muertos.

Detalles del Festival de las Ánimas 2026

El programa contempla un desfile de ánimas que comenzará a las 18:30 horas sobre la calle Presidente Juárez, frente a la agencia Chevrolet, punto de partida para el recorrido de los participantes, informó el titular de Turismo, el ingeniero Carlos Castro Garza.

Posteriormente, a las 19:00 horas, se desarrollará un evento artístico en la plaza principal, donde se espera la participación de la comunidad en una noche dedicada al color, la tradición y la cultura.

Actividades y tradiciones en el festival

Como parte de las actividades, se instalará una exposición de altares en honor al artista Julio Galán, con ambientación a cargo de instituciones educativas, con el propósito de destacar las expresiones culturales y preservar las tradiciones mexicanas.

Además, los asistentes podrán disfrutar de la venta de antojitos tradicionales, entre ellos tamales, champurrado, elotes, pan de muerto y dulces típicos.

Con este festival, el gobierno municipal busca ofrecer un espacio de convivencia familiar y promover las tradiciones que forman parte de la identidad cultural de Múzquiz como Pueblo Mágico.