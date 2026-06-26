Ni un paso atrás en materia de seguridad

SALTILLO, COAHUILA.- Cuando está por comenzar el segundo semestre de 2026, el mensaje fue claro: en materia de seguridad no habrá relajamiento ni retrocesos.

Durante la reunión ordinaria de seguridad, el alcalde Javier Díaz González instruyó a las distintas áreas de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana a mantener la coordinación permanente con las instituciones de los tres órdenes de gobierno para preservar la tranquilidad de las familias saltillenses.

Frente a representantes de corporaciones estatales, federales y municipales, el edil destacó que los resultados obtenidos en materia de seguridad son producto del trabajo conjunto que se mantiene con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

"En el tema de seguridad, ni un paso atrás y toda la coordinación con las instituciones de los tres órdenes de gobierno. Este tema es la prioridad de prioridades, porque es lo que ha permitido mantener a Saltillo y a Coahuila competitivos", expresó.

El alcalde señaló que, ante el arranque de la segunda mitad del año, es necesario mantener el ritmo de trabajo tanto en acciones preventivas como en tareas de reacción para atender las necesidades de la ciudadanía y fortalecer las condiciones de seguridad en todos los sectores de la ciudad.

Durante la reunión, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que se han reforzado los operativos y patrullajes en distintos puntos de Saltillo, algunos de ellos encabezados directamente por el alcalde Javier Díaz.

Además, los responsables de las diferentes áreas operativas presentaron un balance de acciones y resultados obtenidos durante los últimos días, así como las estrategias que continuarán aplicándose para fortalecer la prevención del delito y la capacidad de respuesta ante cualquier situación.

"Así vamos a seguir trabajando todos los días en los diferentes sectores de la ciudad para mantener la paz y la tranquilidad de las familias saltillenses, como nos lo ha solicitado el alcalde Javier Díaz", afirmó Garza Félix.

A la reunión asistieron representantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, además de integrantes del Poder Judicial, organismos de inteligencia, derechos humanos y diversas instituciones relacionadas con la seguridad y la procuración de justicia.

También participaron funcionarios municipales, mandos operativos y representantes de organismos ciudadanos, quienes refrendaron su compromiso de continuar fortaleciendo la coordinación institucional para mantener a Saltillo entre las ciudades más seguras del país.