Anuncia Roberto Carlos nueva fecha para Saltillo

Saltillo, El exfutbolista Roberto Carlos anunció que la visita que tenía programada al FUTFEST Saltillo 2026 será el próximo jueves 2 de julio.

"Perdon por haber cambiado la fecha, pero por motivos de trabajo, no hay como cambiar aquí. Yo estaré con vosotros todos, ahí el día 2 de julio, nos vemos ahí en el FutFest Saltillo 2026 en el Biblioparque Norte", expresó Roberto Carlos.

Considerado como una de las máximas estrellas del fútbol internacional, Roberto Carlos visitará el FUTFEST Saltillo 2026, ubicado en las instalaciones del Biblioparque Norte.

El horario exacto de la visita del mejor lateral izquierdo en la historia del fútbol se dará a conocer próximamente, a fin de que la ciudadanía pueda tomar sus previsiones y llegar con tiempo de anticipación.

Se recordó que el FUTFEST Saltillo 2026 tiene un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos a través de tickettogo.com.mx. Los boletos también están disponibles en las sucursales de JR Sombreros.

En el FUTFEST Saltillo 2026, las y los asistentes podrán disfrutar, además de la transmisión de encuentros internacionales, de juegos mecánicos, activaciones, zonas de fotografía, áreas de videojuegos, espacios gastronómicos y venta de souvenirs.