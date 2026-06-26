Laura Jiménez Gutiérrez arranca construcción de puente en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez encabezó el arranque de la construcción de un puente vehicular en el Callejón Los Novillos, obra de infraestructura que contará con una inversión superior a los 500 mil pesos y que busca mejorar la seguridad y la conectividad en este sector del municipio.

En el inicio de los trabajos acompañaron a la presidenta municipal el director de Obras Públicas, ingeniero Elmer Rocha García; el secretario del Ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz; el coordinador municipal del programa MEJORA Coahuila, Jesús García, así como regidores de la Administración municipal 2025-2027 y habitantes beneficiados.

Durante el evento, Jiménez Gutiérrez señaló que la construcción del puente responde a una demanda de varios años de los habitantes del Callejón Los Novillos. Afirmó que la obra brindará mayor seguridad y una mejor conexión para quienes transitan diariamente por la zona.

La alcaldesa sostuvo que el inicio de los trabajos representa el cumplimiento de un compromiso con las familias de Múzquiz y destacó que, cuando se atienden las necesidades de la ciudadanía y existe trabajo en equipo, las obras prioritarias dejan de ser promesas para convertirse en una realidad.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien atribuyó la suma de esfuerzos que ha permitido impulsar obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de la población. Finalmente, Laura Jiménez Gutiérrez reiteró a las familias del Callejón Los Novillos que su administración continuará trabajando con cercanía y compromiso para atender las necesidades del municipio mediante acciones de infraestructura y desarrollo.