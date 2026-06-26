Madre exige justicia por abuso hacia su hijo

SABINAS.- Karla Morales pidió la intervención de las autoridades de la Fiscalía y exigió justicia para su hijo de 12 años, quien presuntamente fue víctima de abuso por parte de su padre biológico.

La mañana de este viernes acudió, junto con sus hijos, al Ministerio Público Especializado en Delitos contra Menores de Edad para presentar la denuncia.

La mujer informó que decidió hacer público el caso la tarde-noche del jueves, luego de que el menor difundiera en redes sociales un mensaje en el que señala a su padre por presuntos hechos de abuso. "Quiero que nos escuchen las autoridades competentes, que se haga algo al respecto", expresó.

Morales explicó que se separó de su entonces esposo en 2016 y posteriormente se concretó el divorcio. Agregó que, desde 2022, las convivencias entre sus hijos y el padre se realizaban bajo la supervisión de un actuario en el domicilio de la abuela materna.

Según su testimonio, sus hijos manifestaban constantemente que no deseaban convivir con su padre. Señaló que, tras la denuncia pública de uno de ellos, comprendió las razones por las que el menor permaneció en silencio durante ese tiempo, pues, aseguró, había recibido amenazas.

La madre también afirmó que busca que las autoridades investiguen el caso y procedan conforme a derecho. Solicitó que Luis "N" responda legalmente por los hechos denunciados.

Asimismo, señaló que existen carpetas de investigación por presunta violencia familiar en su contra que, dijo, no avanzaron en su momento.

Hoy la fémina, confía en que las autoridades atiendan su denuncia y garanticen el acceso a la justicia para sus hijos.