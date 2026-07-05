Ecoparque Monclova abrirá sus puertas en vacaciones de verano

El Ecoparque Monclova abrirá sus puertas al público durante el próximo periodo vacacional de verano, confirmó el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, quien informó que las instalaciones ya fueron supervisadas por el alcalde Carlos Villarreal.

El funcionario explicó que el presidente municipal realizó un recorrido para constatar que el parque se encuentre en condiciones óptimas antes de su reapertura.

Asimismo, señaló que la próxima semana una comisión de regidores efectuará una visita de verificación para revisar el funcionamiento de las instalaciones previo al inicio de operaciones.

Medina indicó que la apertura está prevista para la segunda quincena de julio, cuando inicie el periodo vacacional escolar, con el propósito de que niñas, niños y sus familias disfruten de este espacio recreativo durante el verano.

El secretario del Ayuntamiento destacó que la revisión de las instalaciones forma parte de las acciones para garantizar que el Ecoparque opere en condiciones adecuadas y ofrezca un espacio seguro para los visitantes.