Detienen a Tania Flores en Nuevo León

Mónica Escalera ex colaboradora de la administración de Flores Guerra difundió la información.

La exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, fue presuntamente detenida la tarde del sábado en San Pedro Garza García, Nuevo León, informó Mónica Escalera, excolaboradora de la administración municipal. De acuerdo con la fuente, tras su aseguramiento la exedil habría sido trasladada a Coahuila para ser puesta a disposición de un juez, dentro de una investigación por presuntos delitos de ejercicio abusivo de funciones, corrupción y peculado.

Hasta la tarde de este sábado, ninguna autoridad estatal había confirmado la detención ni informado sobre la situación jurídica de la exfuncionaria.

Detalles de la detención

Según la versión proporcionada por Escalera, el operativo ocurrió alrededor de las 19:00 horas del sábado en el municipio de San Pedro Garza García. La información no ha sido corroborada oficialmente por la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Tania Flores concluyó su administración al frente del Ayuntamiento de Múzquiz en medio de diversas investigaciones relacionadas con el presunto manejo irregular de recursos públicos.

Investigaciones previas a la detención

De manera pública se conoce que existen carpetas de investigación abiertas en su contra y que previamente enfrentó un proceso judicial en el que un juez le impuso medidas cautelares. También han trascendido versiones sobre un posible incumplimiento de esas medidas; sin embargo, ese señalamiento tampoco ha sido confirmado por las autoridades.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no había emitido un posicionamiento sobre la presunta captura ni sobre los delitos que, en su caso, se le imputarían. Se espera que en las próximas horas las autoridades informen si la detención fue ejecutada y cuál es la situación legal de la exalcaldesa.