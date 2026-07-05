Carlos Villarreal anuncia mejoras en baches y alumbrado público en Monclova

MONCLOVA, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Monclova informó que durante la última semana fueron reparados mil 71 baches como parte de las acciones permanentes de servicios primarios que realiza en coordinación con el Gobierno del Estado para mejorar la infraestructura urbana y la movilidad.

De acuerdo con la Administración encabezada por el alcalde Carlos Villarreal, las labores incluyeron además la atención de 97 roturas de SIMAS, la rehabilitación de cinco bordos y trabajos sobre una superficie total de 2 mil 552.41 metros cuadrados.

En materia de alumbrado público, se reemplazaron 33 luminarias LED de 50 watts sobre la avenida José María Pino Suárez, en el tramo comprendido entre la calle Secundaria 7 y la avenida Obrero Unido, en el fraccionamiento Monclova.

Asimismo, se dio mantenimiento y rehabilitación a 20 circuitos de alumbrado público en las colonias Brisas del Río, El Pueblo, Villas del Norte, Chinameca, Colinas de Santiago, San Agustín, Los Reyes, Independencia, Los Bosques, La Ribera, Obrera Sur, Estableros del Norte, Petrolera y Miravalle, además de diversas avenidas de la ciudad.

"Seguiremos trabajando todos los días para ofrecer mejores servicios públicos y una ciudad cada vez más ordenada y segura para las familias de Monclova", señaló el alcalde Carlos Villarreal.

El Gobierno Municipal reiteró que mantendrá la coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar obras y acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura, los servicios públicos y la imagen urbana del municipio.